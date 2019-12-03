بوتين: توسع الناتو واقترابه من حدودنا يعد تهديدا محتملا لروسيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن توسع حلف الناتو واقترابه من حدود بلاده يشكلان تهديدا محتملا بالنسبة إلى أمن روسيا.

وقال بوتين، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال اجتماع عسكري عقده في مدينة سوتشي الروسية: "قبل انطلاق أعمالنا، أود لفت الاهتمام إلى انعقاد قمة لحلف الناتو في هذين اليومين، 3 و4 ديسمبر، في لندن، بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس هذا الحلف".

وأشار بوتين إلى أن الناتو تم تشكيله لمواجهة الاتحاد السوفييتي، موضحا: "لا يوجد الآن أي من الاتحاد السوفييتي أو معاهدة وارسو، أي التحالف العسكري الذي تم تأسيسه ردا على إنشاء الناتو. إلا أن الناتو لا يزال موجودا بل متوسعا. وفي لحظة تشكيله ضم الحلف 12 دولة، لكن عدد الأعضاء يصل الآن إلى 29 دولة، بينما يتجاوز الإنفاق العسكري الإجمالي للحلف 70% من الإنفاق العسكري العالمي".

وأضاف بوتين: "يجب علينا اليوم الانطلاق من أن توسع الناتو وتطوير بنيته التحتية قرب الحدود الروسية يمثلان أحد التهديدات المحتملة بالنسبة إلى أمن بلادنا".

المصدر: وكالات