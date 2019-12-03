لافروف: نسعى مع باكو للتوصل لحل وسط لأزمة قرة باخ

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا وأذربيجان تسعيان للتوصل إلى حل وسط بشأن أزمة قرة باخ بين أذربيجان وأرمينيا.

وأشار لافروف إلى أن هذه الأزمة هي واحدة من أطول الأزمات في فضاء الاتحاد السوفيتي السابق.

وأشاد وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني، ألمار ممدياروف، اليوم الثلاثاء في باكو، بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف أن التعاون الاقتصادي بين روسيا وأذربيجان يتحسن وأن التبادل التجاري بينهما سيصل إلى 3 مليارات دولار.

كما أشار لافروف إلى أن التعاون العسكري والتقني هو إحدى أهم مجالات التعاون بين البلدين و"نعمل على تطويره بشكل شفاف ووفقا للقانون الدولي".

وصل وزير الخارجية الروسي إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، أمس الاثنين، في زيارة رسمية تستمر يومين.

المصدر: RT