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روسيا تعمل على إنشاء منظومة دفاعية لصد هجمات جوية محتملة

أخبار روسيا

روسيا تعمل على إنشاء منظومة دفاعية لصد هجمات جوية محتملة
Sputnik
ردار روسي حربي
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم إنشاء حقل رادار متكامل حول الحدود من أجل تتبع إطلاق الصواريخ والطائرات المقاتلة وغيرها من الأهداف الجوية بشكل مبكر.

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وقالت الوزارة في بيان: "سيتم إنشاء حقل رادار متكامل للكشف عن الأهداف الديناميكية الجوية، على غرار نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي"​​​.

وهذا وقد تم في روسيا إنشاء حقل رادار متكامل للتحذير المبكر من الهجمات الصاروخية، بحسب وسائل إعلام.

ويستطيع النظام الجديد تتبع إنطلاق الطائرات بشكل واسع، وكذلك تتبع إطلاق صواريخ كروز أو إطلاق أجسام تفوق سرعتها سرعة الصوت، على مسافة ألفي كيلومتر من الحدود الغربية والجنوبية لروسيا، وبالتالي سيتم توفير الوقت الكافي لصد هجمات محتملة والرد السريع عليها.

المصدر: سبوتنيك

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