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الدفاع الروسية: خطط لإنشاء درع رادارية شاملة حول روسيا لكشف طائرات العدو

أخبار روسيا

الدفاع الروسية: خطط لإنشاء درع رادارية شاملة حول روسيا لكشف طائرات العدو
Sputnik Sergei Malgavko
رادار حربي روسي
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن خطط إقامة درعا رادارية شاملة حول حدود البلاد، قادرة على كشف طائرات العدو في حال انتهاكها أجواء روسيا.

وقالت مصادر في الوزارة للصحفيين إن الدرع المذكورة ستكون كفيلة أيضا برصد إطلاق صواريخ مجنحة وإقلاع طائرات وغيرها من الأجهزة الطائرة، وذلك على مسافة ألفي كلم من الحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي

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