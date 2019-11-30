مصادر: إطلاق لصاروخ "كينجال" فرط الصوتي هو الأول في أقصى شمال روسيا

نفذت مقاتلة روسية إطلاقا تجريبيا لصاروخ "كينجال" فرط الصوتي، يعد الأول في الجزء الروسي من المنطقة القطبية الشمالية، حسبما أورد مصدران في قطاع الصناعات العسكرية الروسي.

وأوضح أحد المصدرين، في حديث لوكالة "تاس"، اليوم السبت، أن التجربة جرت أواسط شهر نوفمبر. وأشار إلى أن الصاروخ الذي تم إطلاقه من متن مقاتلة "ميغ-31 ك" وجه إلى هدف أرضي في ميدان "بيمبوي" بجمهورية كومي (أقصى شمال روسيا).

وأكد المصدر الثاني تجربة الصاروخ المذكور، مشيرا إلى أن سرعته بلغت 10 ماخ (أي 10 أضعاف سرعة الصوت).

ورفضت القوات الجوفضائية الروسية التعليق في اتصال هاتفي على نبأ إجراء التجربة.

وتعتبر "كينجال" منظومة مستحدثة تتكون من الطائرة الحاملة وهي "ميغ-31 ك" والصاروخ فرط الصوتي.

وبحسب وسائل إعلام، فإن صاروخ "كينجال" يمثل نسخة جوية من صاروخ "إسكندر" الخاص بالعمليات التكتيكية، ويخدم في الجيش الروسي حاليا سرب واحد من مقاتلات "ميغ-31 ك" المزودة بصواريخ "كينجال"، متمركز في المنطقة العسكرية الجنوبية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أول من كشف عن وجود منظومة "كينجال"، في رسالة وجهها إلى الجمعية الاتحادية (البرلمان الروسي) في مارس 2018، مستخدما مقاطع فيديو تظهر تجارب لهذا الصاروخ.

المصدر: تاس