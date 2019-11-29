استكمال بناء أول جسر لطريق سريع يربط روسيا بالصين (فيديو)

انتهت أعمال بناء جسر فوق نهر آمور لربط روسيا بالصين المجاورة في الشرق الأقصى، وهذا الطريق التاريخي هو الأول من نوعه بين الدولتين، وسيعمل على تعزيز العلاقة الاقتصادية بينهما.

ويربط الجسر بين مدينة خيخه في شمال الصين ومدينة بلاغوفيشتشينسك في أقصى شرق روسيا، والواقعة على ضفاف نهر آمور، والمعروفة أيضا باسم هيلونغجيانغ من قبل الصينيين.

ويبلغ طول الجسر أكثر من كيلومتر واحد (0.6 ميل) وهو جزء من مشروع طريق سريع رئيسي بطول 19.9 كيلومتر (12.4 ميل).

وبدأ مشروع البناء الطموح الذي تبلغ تكلفته 300 مليون دولار، في ديسمبر عام 2016، وتم التحام طرفي الجسر الضخم المدعوم بالكابلات في نهاية مايو الماضي، فيما أعلنت السلطات المحلية الجمعة 29 نوفمبر، انتهاء أعمال البناء بالكامل، وهو ما يمهد الطريق لافتتاح الجسر المقرر في أبريل 2020.

وأدت الظروف المناخية القاسية في المنطقة الباردة إلى إعاقة التجارة عبر الحدود لسنوات، لكن المشروع الطموح مصمم لحل هذه المشكلة. بعد بدء تشغيل المسار، يمكن أن يشهد حجم الشحن زيادة بمقدار 8 أضعاف تصل إلى 4 ملايين طن، وفقا لألكسندر كوزلوف، الوزير الروسي لتنمية الشرق الأقصى.

كما يجب أن يعزز الجسر الجديد السياحة، ويزيد من تدفق السياح من الصين بنحو مليوني سائح، على الرغم من كونه متاحا في البداية للشاحنات فقط. وسوف يستغرق الأمر سنة ونصف السنة لبناء نقطة عبور تسمح بنقل الركاب، بما في ذلك الحافلات السياحية.

المصدر: RT