جهاز الأمن الفدرالي الروسي يعلن اعتقال عميلة في القرم جندتها أوكرانيا

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الجمعة، اعتقال مواطنة تحمل الجنسية الروسية في القرم جندتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

وأوضح جهاز الأمن الفدرالي أن المواطنة الروسية، التي تم القبض عليها يشتبه في ارتكابها خيانة عظمى، من خلال جمعها معلومات عسكرية سرية.

وقد تم فتح قضية جنائية ضد المشتبه فيها، تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجن، ولم تذكر أجهزة الأمن الروسية اسم المقبوض عليها ولا أي معطيات إضافية.

المصدر: نوفوستي