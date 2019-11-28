أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن إطلاق تدريبي لصاروخ عابر للقارات من طراز "توبول"، مشيرة إلى إصابته للهدف الافتراضي المحدد له في كازاخستان.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، أن قوات الصواريخ الاستراتيجية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "توبول"، من ميدان تدريب "كابوستين يار" الواقع بمقاطعة أستراخان (جنوب غرب روسيا).

وأشار البيان إلى أن الصاروخ أصاب الهدف الافتراضي بحقل تدريب مخصص في أراضي كازاخستان.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، عن تجربة ناجحة لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "توبول-إم"، أطلق من مطار "بليسيتسك" الفضائي في مقاطعة أرخانغيلسك (شمال روسيا)، حيث أصاب هذا الصاروخ الهدف المحدد بشبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.

المصدر: سبوتنيك