فريق طبي روسي يباشر عمله في القامشلي شمال شرقي سوريا

بدأ فريق من الأطباء العسكريين الروس العمل وتقديم المساعدة للسكان المحليين في عيادة بمدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا.

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وقال نائب قائد الوحدة الطبية، المقدم فاديم كوزمين، أمام حشد كبير من السكان المحليين الأربعاء: "بدأ فريق طبي روسي العمل في عيادة القامشلي، لقد وصل أفضل المتخصصين في الخدمة الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية إلى الأراضي السورية الصديقة، نحن على استعداد لتقديم مساعدات متخصصة لجميع سكان المدينة، مرحبا بكم".

وشدد كوزمين على أن العيادة الطبية مجهزة بجميع الأدوات والوسائل اللازمة المتخصصة لتقديم المساعدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل فريقين ميدانيين من الأطباء في مستشفى عسكري ميداني، سيكون قادرا على تقديم المساعدة الطبية لسكان المناطق النائية، حيث ستجري زيارة هذه المناطق.

هذا وأرسلت القوات الروسية، يوم الاثنين الماضي، فريقا طبيا إلى إحدى قواعدها المتواجدة بالقرب من منطقة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي.

المصدر: نوفوستي