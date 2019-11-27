مراسلنا: مقتل 4 متظاهرين وإصابة العشرات في بغداد

قتل أربعة متظاهرين وأصيب عشرات آخرون جراء اشتباكات بين محتجين والشرطة في جسر الأحرار ومنطقة السنك في العاصمة العراقية بغداد، حسبما نقل مراسلنا عن ناشطين، اليوم الأربعاء.

وأورد الناشطون في الحراك الاحتجاجي، أن الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت أيضا عن حالات اختناق كثيرة نتيجة إطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل الدموع لتفريق المحتجين.

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وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أمنية وطبية محلية أن متظاهرين قتلا بالرصاص الحي عند جرس الأحرار في بغداد، وسط احتجاجات متواصلة في العاصمة العراقية.

وتجددت الاحتجاجات، اليوم، في محافظات البصرة وذي قار والمثنى والديوانية العراقية، تزامنا مع استمرار الاعتصامات في النجف وبابل وكربلاء.

وتشهد بغداد ومحافظات جنوب العراق، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات عارمة للمطالبة بإسقاط النظام وإجراء إصلاحات واسعة، كما يتهم المتظاهرون الطبقة السياسية بالفساد والفشل في الإدارة.

المصدر: RT