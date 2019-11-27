كشف فلاديمير زلوبين، الرئيس التنفيذي لشركة "برومتيخنولوغيا" أن شركات أسلحة أوروبية وآسيوية حاولت استنساخ البندقية الروسية "ORSIS " عالية الدقة، وتصنيعها سرا، لكنها فشلت في ذلك.

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وقال زلوبين في هذا الصدد: "إن جميع بنادق ORSIS هي تطوير أصلي لمصممينا. لقد واجهنا خلال عشر سنوات، حالات حاولت فيها بعض الدول، بما في ذلك في أوروبا وآسيا، نسخ منتجاتنا، لكنها في كل مرة اصطدمت بحواجز تكنولوجية لا يمكن التغلب عليها".

كما أفاد مدير الشركة المصنعة لهذه البندقية النادرة بأن عاملين سابقين في شركته، حاولوا أيضا، في انتهاك للاتفاقات الموقعة معهم بشأن عدم إفشاء الأسرار التجارية وعدم المنافسة، إقامة مواقع إنتاج خاصة بهم.

وأكد في هذا السياق أن "جميع المحاولات انتهت إلى الانهيار والإفلاس، وتم طرح آلات الإنتاج للبيع، وتعرض كثير منهم للمساءلة، وبعض المحاولات من قبل هؤلاء الأشخاص متواصلة، وسيتعرضون قريبا للمساءلة".

يذكر أن هذه الشركة الروسية المتخصصة في صناعة الأسلحة الخفيفة، قامت بتطوير وتصنيع البندقية عالية الدقة "ORSIS Т-5000"، التي شُيد على أساسها مجمع متخصص في إنتاج بنادق القنص، فيما تستخدم الآن هذه البندقية الفريدة في عدة أجهزة أمنية فدرالية.

المصدر: نوفوستي