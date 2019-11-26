الأمن الروسي يتدرب على مكافحة الإرهاب في الكرملين

يجري جهاز الحرس الفدرالي الروسي تدريبات على مكافحة الإرهاب في قلعة الكرملين ومحيطها، ولذا سيكون وصول السياح محدودا إلى الأماكن المحيطة بالكرملين ومرافقه في قلب موسكو.

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وأعلن المكتب الصحفي لجهاز الحرس الفدرالي، أن الوصول يوم 28 نوفمبر الجاري سيكون محدودا إلى الساحة الحمراء، وحديقة ألكسندر وساحة فاسيليفسكي سبوسك، حيث سيجري الحرس الفدرالي تدريبات ومناورات سنوية عادية في الكرملين ومحيطه، في إطار مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن التدريبات "ستجري بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة الحكومية الأخرى".

وأضاف: "خلال التمرين، ستتم معالجة المسائل العملية المتعلقة بالأنشطة الرسمية الخاصة بقمع التهديدات ذات الطبيعة الإرهابية، وإخماد الحرائق، وتقديم الإسعافات للمصابين".

المصدر: "إنترفاكس"