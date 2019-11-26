موسكو تكشف عن طلب تركيا دفعة إضافية من صواريخ "إس-400"

كشف ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة "روس أبورون أكسبورت" الروسية، أن تركيا تفاوض بلاده على شراء فوج إضافي من صواريخ "إس-400".

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وفي إشارة إلى احتمال موافقة موسكو على تزويد أنقرة بالمزيد من هذه المنظومات الصاروخية، قال ميخييف، إن روسيا ستمنح تركيا خيار تشكيل فوج ثان من هذه الصواريخ، بعدما أكملت هذا العام عقدا لتوريد أربع بطاريات منها إلى تركيا بقيمة 2.5 مليار دولار.

وأضاف: "بالنسبة للخيار الجديد، هنا نتحدث عن تزويدهم بفوج ثان من هذه الصواريخ. لقد نقلنا المواصفات الفنية إلى الجانب التركي المتعلقة بالدفعة الثالثة من "إس-400"، بما يتيح التوطين الجزئي لإنتاج مكونات محددة لهذه الصواريخ، فيما من السابق لأوانه الإشارة إلى طبيعة، وحجم هذا التوطين".

وتابع: "يمكن الإعلان أنه تم حاليا تسوية المسائل الفنية مع الجانب التركي والمفاوضات جارية حول المكون المالي".

المصدر: "نوفوستي"