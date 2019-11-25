تحديد سبب التسمم الجماعي للأطفال في مقاطعة نيجني نوفغورود

قال مصدر في مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة نيجني نوفغورود بوسط روسيا، إنه تم تحديد سبب تسمم أطفال إحدى المدارس، بالقرب من مدينة نيجني نوفغورود.

وأضاف أن التسمم حدث بعد عملية صيانة، لمحطة توزيع الغاز قريبة من المدرسة.

وذكر مصدر في إدارة مدرسة "فادسكي" المتوسطة، أن التسمم وقع بعد تنفيذ عملية تهوية للمحطة المذكورة.

وكان حوالي 30 طفلا قد تعرضوا يوم الاثنين الماضي للتسمم بالغاز، في مدرسة بمقاطعة نيجني نوفغورود، وذكرت السلطات المحلية، أن حالة 10 منهم متوسطة الخطورة.

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وقال مصدر في المستشفى: "بالفعل هناك حالات تسمم بالغاز، بين الأطفال والكبار على حد سواء، والسبب تسرب الغاز من محطة التوزيع".

المصدر: نوفوستي