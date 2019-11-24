لافروف يستذكر نكتة لدبلوماسي سوفيتي سابق أصبحت جزءا من تراث الأمم المتحدة

في ذكرى المئوية الأولى لميلاد الدبلوماسي السوفيتي البارز أوليغ ترويانوفسكي، استذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إحدى مقولاته التي لاقت رواجا واسعا في أروقة الأمم المتحدة.

وفي بيان نشرته الخارجية الروسية اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني، أعاد لافروف إلى الذاكرة موقفا محرجا تعرض له ترويانوفسكي ودبلوماسي أمريكي على هامش أحد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تعرض الرجلان لدى خروجهما من غرفة المفاوضات لهجوم راديكاليين عليهما بالطلاء الأحمر.

وعلق ترويانوفسكي على هذا العمل الاستفزازي الذي نفذه راديكاليون من المنظمات الصينية غير الحكومية الناشطة آنذاك في نيويورك، بالقول: "أن تكون أحمر أحسن من أن تكون ميتا"، في تلاعب بعنوان مقال للكاتب والفيلسوف البريطاني برتراند راسل، حول سياسة عهد الحرب الباردة، عنوانه "أن تكون ميتا أحسن من أن تكون أحمر".

ويعتبر ترويانوفسكي من أبرز الدبلوماسيين السوفيت، إذ شغل مناصب السفير في اليابان بين عامي 1967 و1976 والأمم المتحدة بين عامي 1976 و1986 والصين بين عامي 1986 و1990.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية