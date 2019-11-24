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6 قتلى بانحراف حافلة عن مسارها جنوبي روسيا

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6 قتلى بانحراف حافلة عن مسارها جنوبي روسيا
Sputnik
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أودى حادث مروري على الطريق السريع في منطقة أورينبورغ جنوبي روسيا اليوم الأحد، بحياة 6 أشخاص بعد خروج حافلة صغيرة عن مسربها وانحرافها إلى خط السير المعاكس.

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ونقلت وكالة "تاس" عن مكتب المدعي العام الإقليمي قوله إنه وفقا للبيانات الأولية، انحرفت الحافلة إلى خط السير المعاكس واصطدمت بشاحنة.

وظهر شريط فيديو من مكان الحادث على صفحة Orenburg Region Online يصور بقايا الحافلة وإطاراتها الممزقة.

وأسفر الحادث عن مقتل 5 أشخاص على الفور، بينهم طفل في السادسة من عمره، فيما توفي أحد المصابين في المستشفى الذي بقي فيه شخصان في حالة حرجة.

وذكر موقع orenday.ru، أنه كان في الحافلة 8 مواطنين من أوزبكستان، وأن سائق الشاحنة لم يصب بأذى على الرغم من سقوط شاحنته في خندق إلى جانب الطريق أثناء محاولته تلافي الاصطدام.

 المصدر: "تاس"

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