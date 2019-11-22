بوتين يقلد زوجة رئيس أذربيجان وسام الصداقة

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مهربان علييفا، زوجة نظيره الأذربيجاني والتي تشغل منصب نائب الرئيس، وسام الصداقة، تقديرا لمساهمتها في تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين.

Владимир Путин вручил Первому вице-президенту Азербайджана орден Дружбы за заслуги в развитии и укреплении отношений двух стран https://t.co/fIpDo2cXTxpic.twitter.com/k41fe9kuJv — Президент России (@KremlinRussia) November 22, 2019

وفي كلمة ألقاها خلال تقليدها الوسام الذي يعد أعلى وسام وطني في روسيا يمنح للأجانب، أشاد بوتين بمستوى التعاون بين روسيا وأذربيجان، مشيرا إلى أن موسكو وباكو تربطهما علاقات واسعة النطاق، بما في ذلك على مستوى البرلمانات والمؤسسات العامة.

من جانبها، قالت علييفا وهي زوجة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن العلاقات بين روسيا وبلادها تتسم بتقاليد حسن جوار وصداقة قوية وجيدة، مؤكدة أن التعاون مع روسيا يحتل مكانا مهما في السياسة الخارجية لأذربيجان، وفق بيان صدر عن الكرملين.

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المصدر: RT