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بوتين يقلد زوجة رئيس أذربيجان وسام الصداقة

أخبار روسيا

بوتين يقلد زوجة رئيس أذربيجان وسام الصداقة
kremlin.ru
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمنح وسام الصداقة لمهربان علييفا، زوجة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مهربان علييفا، زوجة نظيره الأذربيجاني والتي تشغل منصب نائب الرئيس، وسام الصداقة، تقديرا لمساهمتها في تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وفي كلمة ألقاها خلال تقليدها الوسام الذي يعد أعلى وسام وطني في روسيا يمنح للأجانب، أشاد بوتين بمستوى التعاون بين روسيا وأذربيجان، مشيرا إلى أن موسكو وباكو تربطهما علاقات واسعة النطاق، بما في ذلك على مستوى البرلمانات والمؤسسات العامة.

من جانبها، قالت علييفا وهي زوجة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن العلاقات بين روسيا وبلادها تتسم بتقاليد حسن جوار وصداقة قوية وجيدة، مؤكدة أن التعاون مع روسيا يحتل مكانا مهما في السياسة الخارجية لأذربيجان، وفق بيان صدر عن الكرملين.

بوتين يقلد زوجة رئيس أذربيجان وسام الصداقة
kremlin.ru
بوتين يقلد زوجة رئيس أذربيجان وسام الصداقة
kremlin.ru
بوتين يقلد زوجة رئيس أذربيجان وسام الصداقة
kremlin.ru
بوتين يقلد زوجة رئيس أذربيجان وسام الصداقة
kremlin.ru

المصدر: RT

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