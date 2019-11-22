الكرملين يحدد موعد المؤتمر الصحفي السنوي الموسع لبوتين

أعلن الكرملين أن المؤتمر الصحفي السنوي الموسع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين سينعقد في 19 ديسمبر المقبل.

وبهذا الشأن بدأت إجراءات اعتماد الصحفيين، وستتواصل حتى الساعة 17:00 بتوقيت موسكو من يوم 5 ديسمبر.

ويمكن للصحفيين الحصول على إذن للمشاركة في هذا المؤتمر السنوي الكبير فقط من خلال الموقع الرسمي للكرملين، فيما سيتم نشر قائمة الصحفيين المعتمدين في 13 ديسمبر.

هذا الحدث الكبير سينعقد هذا العام للمرة التاسعة عشرة، وكقاعدة عامة، يتحدث الرئيس الروسي في البداية عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة، وعقب ذلك، تتاح الفرصة لمندوبي وسائل الإعلام لطرح الأسئلة.

يذكر أن المؤتمر الصحفي الرئاسي الكبير في عام 2018، عقد في 20 ديسمبر واستمر ما يقرب من أربع ساعات، فيما حطم المؤتمر الصحفي الرئاسي الكبير لعام 2008 الأرقام القياسية، حيث أجاب الرئيس الروسي في غضون 4 ساعات و40 دقيقة عن 106 أسئلة.







