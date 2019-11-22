بوتين يحدد المهمة الأساسية للصناعات الدفاعية خلال السنوات العشر القادمة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التحدي الذي يواجه روسيا على مدى السنوات العشر المقبلة، يتلخص في تعزيز الإمكانات العسكرية والفنية والكوادر في إطار النظام العسكري للبلاد.

وأكد بوتين خلال جلسة مجلس الأمن الروسي اليوم، أن ذلك يجب أن يتم من خلال الإنفاق الفعال للأموال المخصصة لهذا الغرض.

وشدد على أنه يجب ضمان "التطور المتزن لكل عناصر التنظيم العسكري في البلاد، وخاصة من خلال الاستخدام الصحيح والعقلاني لأموال الميزانية والموارد المادية والتقنية".

وقال، إنه يجب على روسيا في عام 2020 صياغة برنامج تسلح حكومي حتى عام 2033، يشمل تطوير الأسلحة الروسية ومواصفاتها.

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وكلّف بوتين بتوسيع مجموعة السلاح الليزري والأنظمة فرط الصوتية والنظم الروبوتية العسكرية.

وأضاف: "يجب في العام المقبل البدء في تشكيل برنامج للتسلح الحكومي حتى عام 2033 وبالتالي، يجب وضع برنامج لتطوير المجمع الصناعي العسكري. المهمة الرئيسية للفترة الجديدة المقبلة، تتلخص في زيادة وتعزيز الخصائص النوعية والكمية، للأسلحة والمعدات"، بما يشمل نماذج حديثة من الأسلحة عالية الدقة ووسائط الدفاع الجوي الفضائي، والاستخدام الفعال لتقنيات الذكاء الاصطناعي في ابتكار وتصنيع المنتجات العسكرية.

المصدر: نوفوستي