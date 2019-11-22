 
مباشر

بوتين يلخص نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا

أخبار روسيا

بوتين يلخص نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا
Sputnik Alexei Druzhinin
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mrl6

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العسكريين الروس نفذوا مهامهم في سوريا ومنعوا عودة المسلحين إلى البلاد، كما قيم عاليا أهمية التجربة القتالية التي اكتسبوها في سوريا.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي في موسكو اليوم الجمعة: "نفذ أفراد القوات الجوية الفضائية والبحرية والقوات الخاصة والشرطة العسكرية وغيرها من الهيئات والأجهزة، المهام المنوطة بهم بشكل كامل. لقد تصرفوا بشجاعة ومهنية ومنعوا التدفق الجماعي للمسلحين من تلك الأراضي إلى بلادنا".

إقرأ المزيد
بوتين: حققنا جميع أهدافنا في سوريا
بوتين: حققنا جميع أهدافنا في سوريا

وأضاف أن "الأعمال القتالية واسعة النطاق انتهت كما هو معروف، لكن التجربة القتالية المكتسبة في سوريا مطلوب استخدامها اليوم في بناء القوات المسلحة"، مشيرا إلى أن هذه التجربة تجري الاستفادة منها وتطويرها، بما في ذلك أثناء المناورات السنوية وعمليات التفتيش المفاجئة للقوات المسلحة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سيارات كهربائية فاخرة بمواصفات مبهرة!