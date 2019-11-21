قلد الرئيس فلاديمير بوتين، نجمة "بطل روسيا"، لكل من قائد الطائرة دامير يوسوبوف، ومساعده غيورغي مورزين، اللذين تمكنا من الهبوط بطائرة من طراز "إيرباص " في حقل بقرب موسكو.

وقال يوسوبوف، خلال حفل توزيع جوائز الدولة في الكرملين: "هذه الجائزة ليست تقديرا لما قمت به فقط، بل هي كذلك تقدير للعمل المنسق والناجع من جانب طاقمنا بالكامل، وهي عبارة عن تقدير وشكر لعمل كل من قام بتدريبنا على تنفيذ ذلك".

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وتعرضت طائرة ركاب روسية من طراز "A321"، كانت متجهة من موسكو إلى سيمفيروبول، في 15 أغسطس، بعد فترة وجيزة من الإقلاع لحالة طارئة حيث توقف المحركان عن العمل، مما دفعها للهبوط في حقل للذرة بالقرب من مطار جوكوفسكي بضواحي العاصمة الروسية، وكان على متن الطائرة أكثر من 230 شخصا، لم يصب أي منهم بأذى.

ونال باقي أعضاء الطاقم الباقين وسام الشجاعة الروسي، من الرئيس بوتين.

المصدر: RT