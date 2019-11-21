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الكرملين: لا علاقة للعسكريين الروس بمشهد إعدام جندي سوري فار..

أخبار روسيا

الكرملين: لا علاقة للعسكريين الروس بمشهد إعدام جندي سوري فار..
Sputnik
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أكد الكرملين أن مقطع الفيديو في الإنترنت الذي يظهر فيه إعدام جندي سوري هارب من الخدمة العسكرية لا علاقة له بالعسكريين الروس.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف قوله ردا على سؤال بشأن تأثير مثل هذا المقطع المصور على سمعة الجيش الروسي: "في كل الأحوال، أنا على ثقة بأن هذا لا علاقة له بالعملية العسكرية الروسية في سوريا، ولهذا لا توجد أية مخاوف على السمعة مطلقا من هذه الحادثة".

وكانت صحيفة "نوفيا غازيتا" أجرت تحقيقا صحفيا في مقطع الفيديو، وذكرت أن مرتكبي هذه الجريمة هم مقاتلون تابعون لشركة "فاغنر" الأمنية الخاصة.

وجاء التحقيق بعدما أظهر الفيديو مركتبي الجريمة وهم يتحدثون باللغة الروسية.

المصدر: إنترفاكس

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