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بوتين يكشف السبب الحقيقي لانهيار الاتحاد السوفيتي

أخبار روسيا

بوتين يكشف السبب الحقيقي لانهيار الاتحاد السوفيتي
Sputnik
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صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن انهيار الاتحاد السوفيتي غير مرتبط بنمو الروح القومية في دول البلطيق.

وقال بوتين خلال مشاركته في منتدى "روسيا تنادي" تعقيبا على هذا الموقف: "فيما يتعلق بسبب انهيار الاتحاد السوفيتي، فذلك له علاقة قليلة بنمو المشاعر القومية في بلدان البلطيق، يوجد في الأساس بالطبع عدم فعالية كبيرة للغاية في السياسة الاقتصادية للاتحاد السوفيتي، التي أدت عمليا إلى الانهيار في المجال الاجتماعي، وكانت لها عواقب طويلة الأمد على المجال السياسي".

المصدر: نوفوستي

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