 
مباشر

الأمن الروسي يتحقق من وجود قنبلة داخل مركز التلفزيون في موسكو

أخبار روسيا

الأمن الروسي يتحقق من وجود قنبلة داخل مركز التلفزيون في موسكو
Sputnik Владимир Песня
مركز أوستانكينو للتلفزيون في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mqkh

أفاد مصدر مطلع بأن عناصر من أجهزة الأمن الروسية يتحققون من صحة بلاغ حذر من وجود قنبلة في مركز "أوستانكينو" للتلفزيون في موسكو.

وقال المصدر، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، إن أجهزة الأمن تلقت، اليوم الأحد، بلاغا من شخص مجهول تحدث عن وجود تهديد انفجار في مركز "أوستانكينو" للتلفزيون في موسكو، لافتا إلى أن المختصين يتحققون من التحذير في الموقع.

ويأتي ذلك بعد ورود بلاغات مماثلة حذرت من وجود قنابل في مدرستين وجامعة بيروغوف الروسية الوطنية للدراسات الطبية في موسكو. وأوضح مصدر "تاس" في أجهزة الأمن أن الجهات المعنية فحصت هذه المواقع، ولم يعثر فيها على أي مواد متفجرة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"عين معاذ ضد الرصاصة الإسرائيلية".. حملة على فيسبوك بصور أشخاص غطوا عينهم اليسرى