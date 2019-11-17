الأمن الروسي يتحقق من وجود قنبلة داخل مركز التلفزيون في موسكو

أفاد مصدر مطلع بأن عناصر من أجهزة الأمن الروسية يتحققون من صحة بلاغ حذر من وجود قنبلة في مركز "أوستانكينو" للتلفزيون في موسكو.

وقال المصدر، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، إن أجهزة الأمن تلقت، اليوم الأحد، بلاغا من شخص مجهول تحدث عن وجود تهديد انفجار في مركز "أوستانكينو" للتلفزيون في موسكو، لافتا إلى أن المختصين يتحققون من التحذير في الموقع.

ويأتي ذلك بعد ورود بلاغات مماثلة حذرت من وجود قنابل في مدرستين وجامعة بيروغوف الروسية الوطنية للدراسات الطبية في موسكو. وأوضح مصدر "تاس" في أجهزة الأمن أن الجهات المعنية فحصت هذه المواقع، ولم يعثر فيها على أي مواد متفجرة.

المصدر: تاس