"جاء ثملا وبيده بندقية".. شهادات عن حادث بلاغوفيشينسك

جمعت RT شهادات لطلاب في كلية البناء بمدينة بلاغوفيشينسك في أقصى شرق روسيا، نجوا من إطلاق نار قام به زميلهم، دانييل زاسورين، صباح اليوم الخميس.

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وبحسب الطلاب، فقد جاء زاسورين إلى الكلية وهو ثمل، ولم يسمح له بدخول المبنى لهذا السبب. وروى الطالب، فلاديسلاف ماركاريان، أن زاسورين تعرض للطرد من غرفة الدراسة ثلاث مرات على التوالي، ثم غادر المبنى ليعود وبيده بندقية.

فيما تحدث الطالب الآخر، ماكسيم موراتوف، أنه رفقة عدد من زملائه صادفوا زاسورين في الحمام ومعه بندقيته، قبل قيامه بإطلاق النار. وقال: "كان من الظاهر أنه ثمل وفي فمه سيجارة، يقف ويستمع عبر هاتفه إلى موسيقى هادئة تبعث على الاسترخاء، وهو يحمل البندقية في يديه. وعندما شاهدنا صوبها نحونا، فلذنا بالفرار".

وحاول الطلاب الاختباء في غرفة الدراسة من زميلهم المسلح، وذلك عن طريق سد بابها، لكنهم فشلوا في ذلك. ويمضي ماركاريان حديثه قائلا: "ما إن دخل الغرفة حتى اختبأ الجميع إلا لوشا (أليكسي غولوبنيتشي، الذي راح ضحية مطلق النار) الذي بقي جالسا. وعندما سئل: ولماذا لم تختبئ أنت؟ أجاب: ولماذا علي أن أختبئ؟ ثم جاء إطلاق النار..".

لقد أصيب غولوبنيتشي بالرصاصات في الرأس، وجاءت تقارير بأنه قُتل في مكان الحادث، لكن تبين لاحقا أنه توفي في المستشفى متأثرا بجروحه.

وبحسب الطلاب، فقد صعد زاسورين، بعد قتله لـ غولوبنيتشي وجرحه لشخص آخر، إلى الطابق الثاني، حيث جرح شخصين آخرين في إحدى الغرف الدراسية، وذلك قبل وصول رجال الشرطة إلى مبنى الكلية.

يؤكد زملاء زاسورين أنه كان "هادئا ومتزنا"، لا يتميز عن سائر الطلاب في شيء. ويقول ماكسيم موراتوف إنه لم يتعرض لأي أذى أو مطاردة. لكن سيرغي، وهو طالب في قسم آخر من الكلية نفسها، تحدث، نقلا عن كثير من معارفه، أن زاسورين كان يتعرض لاستهزاءات مستمرة من قبل بعض زملائه. وهذا ما أكده شاب آخر كان يدرس مع زاسورين سابقا لكنه فصل من الكلية فيما بعد. وكشف هذا الشاب في رسالة صوتية نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، عن ارتياحه لكونه مفصولا، مؤكدا أنه لو لم يحدث ذلك لكان أول من استهدفه المهاجم.

وصباح اليوم الخميس، أطلق دانييل زاسورين (19 عاما)، طالب كلية البناء والمرافق في مدينة بلاغوفيشينسك، بمقاطعة آمور (أقصى شرق روسيا) النار على زملائه من بندقية صيد، ما أدى إلى مقتل أحدهم (أليكسي غولوبنيتشي، 19 عاما) وإصابة ثلاثة شبان آخرين (17 و19 و20 عاما) بجروح، قبل أن يطلق الرصاصة على نفسه.

ولحظة وصول رجال الشرطة كان زاسورين لا يزال على قيد الحياة وحاول مقاومتهم.

المصدر: RT + صحيفة موسكوفسكي كومسوموليتس