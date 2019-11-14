علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريح الرئيس السوري بشار الأسد حول علاقة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بمقتل رئيس "الخوذ البيضاء" جيمس لي ميسورييه.

وأعربت زاخاروفا في إحاطة إعلامية، عن رغبتها في جذب الانتباه إلى تصريحات الأسد عن هذا الموضوع، قائلة: "أعتقد، أنه لا يوجد شخص أقرب لهذا الوضع ويفهمه أحسن منه (الأسد)، وهو الوضع على الأرض"​​​.

