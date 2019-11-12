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لافروف يرد بدعابة على سؤال حول تدخل بلاده في الانتخابات الأمريكية 2020

أخبار روسيا

لافروف يرد بدعابة على سؤال حول تدخل بلاده في الانتخابات الأمريكية 2020
Sputnik
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سخر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من سؤال وجّه له اليوم في العاصمة الفرنسية باريس عمّا تحضره بلاده للانتخابات الرئاسية الأمريكية الخريف القادم.

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وقال الوزير المعروف بدعابته ومرح لسانه ممازحا الحاضرين: لا تحملوا أي هم بشأن ذلك، روسيا ستحل مشكلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بالكامل سنة 2020، وهذا ما استدعى إثارة الضحك والقهقهة في القاعة.

وأضاف لافروف في منتدى باريس للسلام: "سوف نحل هذه المشكلة بمعرفتنا، لا تقلقوا أبدا ولا تهتموا لذلك".

من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر 2020.

المصدر:"إنترفاكس"

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