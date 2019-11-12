لافروف يرد بدعابة على سؤال حول تدخل بلاده في الانتخابات الأمريكية 2020

سخر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من سؤال وجّه له اليوم في العاصمة الفرنسية باريس عمّا تحضره بلاده للانتخابات الرئاسية الأمريكية الخريف القادم.

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وقال الوزير المعروف بدعابته ومرح لسانه ممازحا الحاضرين: لا تحملوا أي هم بشأن ذلك، روسيا ستحل مشكلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بالكامل سنة 2020، وهذا ما استدعى إثارة الضحك والقهقهة في القاعة.

وأضاف لافروف في منتدى باريس للسلام: "سوف نحل هذه المشكلة بمعرفتنا، لا تقلقوا أبدا ولا تهتموا لذلك".

من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر 2020.

المصدر:"إنترفاكس"