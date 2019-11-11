الكرملين: بوتين سيتصل بميركل اليوم لبحث قضايا أوكرانيا وسوريا وليبيا

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري في وقت لاحق من اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لبحث مجموعة من القضايا، من بينها أوكرانيا وسوريا وليبيا.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إن المكالمة الهاتفية بين بوتين وميركل ستتطرق إلى 3 مواضيع رئيسية، وهي الأزمة الأوكرانية والتسوية السورية والوضع في ليبيا.

وأضاف أنه لا يستبعد أن يتناول الطرفان مسألة التحضير لقمة محتملة جديدة لزعماء دول "رباعية النورماندي" المعنية بحل النزاع في جنوب شرق أوكرانيا، والتي تضم كلا من روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا.

المصدر: نوفوستي