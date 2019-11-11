السفارة الروسية تعلق على سماح المحكمة العليا الإسرائيلية بتسليم مواطن روسي لواشنطن

انتقدت الخارجية الروسية رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الطعن بقرار تل أبيب تسليم المواطن الروسي أليكسي بوركوف للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن حكم المحكمة ينتهك حقوق المواطن الروسي.

وقالت السفارة الروسية لدى إسرائيل في بيان نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك" أمس الأحد: "نأسف في الخارجية الروسية للقرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية، فهذه الخطوة لا تصمد أمام النقد، سواء من الناحية القانونية أو الإنسانية أو السياسية، وتؤدي إلى انتهاك حقوق المواطن الروسي، كما تمثل تراجعا من الجانب الإسرائيلي عن التزاماته الدولية".

وأضاف البيان: "نعتقد أن هذا القرار ليس فقط لا يساعد في مواصلة تطوير العلاقات الروسية الإسرائيلية، بل ويثير شكوكا في قدرة السلطات الإسرائيلية على ضمان أمن وحقوق المواطنين الروس الذين يزورون أراضيها".

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واستخلصت المحكمة أمس الأحد في قرارها الرافض لطعن محامي بوركوف، أنهم لم يقدموا مبررات مقنعة بضرورة تدخل القضاء في تحركات الحكومة.

وكان المحامون قد صرحوا بأن وزارة العدل الإسرائيلية لم تنظر بشكل كاف في طلب موسكو تسليم بوركوف إليها، ولم تقدم ردا معللا عليه.

كما عرض محامو بوركوف على المحكمة "حلا وسطا"، يفترض أن تتفاوض الحكومة الإسرائيلية مع الولايات المتحدة وروسيا وتوافق على إرسال بوركوف لقضاء عقوبته في روسيا بعد المحاكمة في الولايات المتحدة.

لكن رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، قالت تعليقا على ذلك إن إجبار الحكومة على التفاوض مع الدول الأخرى هو خارج نطاق اختصاص المحكمة.

واحتجز بوركوف في مطار تل أبيب في ديسمبر 2015، بطلب من السلطات الأمريكية التي تتهمه بارتكاب جرائم إلكترونية، وتطالب روسيا أيضا بتسليمه لها.

وتعتقد وسائل إعلام مختلفة، أن قضية بوركوف على صلة بقضية المواطنة الإسرائيلية-الأمريكية، نعمة يساكر، المحكوم عليها بالسجن لمدة 7.5 عام في روسيا بتهمة تهريب المخدرات.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية