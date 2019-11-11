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القبض على مهربين بحوزتهم أجزاء حيوانات نادرة على الحدود الروسية

أخبار روسيا

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تمكن حرس الحدود في منطقة بريموريه الروسية من ضبط مهربين وبحوزتهم مجموعة ضخمة من أجزاء حيوانات نادرة، أثناء محاولتهم تهريبها عبر الحدود.

قام بعملية التهريب مواطنان روسيان وآخران أجنبيان. ومن بين المضبوطات أكثر من 240 كفا لدببة، وكفان لببر سيبيري، وقطعتان من نابي ماموث. وقد بدأت التحقيقات في الأمر لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية.

المصدر: RT

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