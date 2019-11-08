انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة تجاه إيران، واصفة إياها بأنها "مدمرة وقصيرة النظر".

وقالت زاخاروفا خلال موجز صحفي أسبوعي عقدته اليوم الجمعة، إن "المسار الذي تسلكه الولايات المتحدة، ويكمن في مواجهة إيران مدمر لأنه ببساطة قصير النظر".

وأوضحت زاخاروفا أنه لا غنى عن إيران للاستقرار في الشرق الأوسط، بالقول: "إن بناء الهيكل الأمني الإقليمي المتين في الشرق الأوسط يستحيل من دون مشاركة طهران، وكذلك تحقيق الاستقرار في سوريا والعراق وأفغانستان وغيرها من المناطق".

وعلقت زاخاروفا على مواصلة إيران خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه، لافتة إلى أن ذلك لم يكن ليحدث لو توقفت واشنطن عن تقويض الصفقة النووية.

وقالت: "بدأت إيران بضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو. لم يكن هذا أن يحدث لو عثرت الولايات المتحدة على القوة الداخلية للتوقف عن تقويض خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

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واعتبرت زاخاروفا أن السلطات الأمريكية تستفز طهران عمدا، إذ قالت: "تقوم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في المنطقة من خلال إرسال حاملات الطائرات والقاذفات إلى الخليج، إضافة إلى تبنيها اللهجة العدائية تجاه إيران وتوجيه اتهامات باطلة لا مبرر لها إليها زاعمة أنها تمارس أنشطة تخريبية في المنطقة، وتشكل مصدر خطر على الدبلوماسيين الأمريكيين في دول الجوار".

المصدر: وكالات