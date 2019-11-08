الكنيسة الروسية تعبر عن "حزنها" لاعتراف بطريرك الإسكندرية بالكنيسة الأوكرانية المنشقة

أعربت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية عن "حزنها العميق" لقرار بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس البابا ثيودوروس الثاني الاعتراف بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المنشقة.

وقال نائب رئيس قسم العلاقات الخارجية لبطريركية موسكو، القس نيكولاي بالاشوف، في بيان له، اليوم الجمعة، إن "هذا القرار يجعل مستحيلا ذكر اسم بطريرك الإسكندرية أثناء الطقوس الدينية برعاية بطريرك موسكو لاحقا".

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وجاء ذلك ردا على اعتراف البابا ثيودوروس الثاني بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المنشقة عن بطريركية موسكو.

يذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كانت قد قطعت العلاقات مع بطريركية القسطنطينية المسكونية في يناير 2019، ردا على اعترافها بالكنيسة الأوكرانية المنشقة ومنحها صفة كنيسة مستقلة.

جدير بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية الوحيدة في أوكرانيا، التي تعترف بها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية هي الكنيسة الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو برئاسة المطران أونوفري.

المصدر: نوفوستي