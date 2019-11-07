الأمن الروسي يحذر من خطر عودة أطفال ونسوة الدواعش

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن لديه معلومات عن نحو 2000 من نسوة وأبناء الدواعش الروس، مستعدون للعودة من الشرق الأوسط إلى روسيا والانخراط في النشاط الإرهابي على أراضيها.

وقال رئيس الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف خلال اجتماع لقادة الأجهزة الأمنية والمختصة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في العاصمة الأوزبكية طشقند اليوم الخميس: "تتوفر لدنا حاليا معلومات عن نحو 2000 امرأة وطفل من عائلات المسلحين من حاملي الجنسية الروسية، ويتواجدون في الشرق الأوسط أو قد غادروه".

وأشار بورتنيكوف إلى أن أحد القنوات التي يتسلل عبرها أقرباء الإرهابيين من مناطق النزاعات المسلحة إلى روسيا، هي "الممرات الإنسانية".

وأضاف أن هؤلاء "العائدين" كثيرا ما يحملون أفكارا متطرفة، ويسعى قادة العصابات الإرهابية لاستخدامهم كانتحاريين ومروجين للدعاية والتجنيد.

أما الدواعش، ففي معظم الأحيان يستغلون في تنقلاتهم قنوات الهجرة غير الشرعية، ويتلقون دعما من العصابات الإجرامية الإثنية في المناطق التي يستقرون فيها.

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وأشار إلى أن المخابرات في بلدان رابطة الدول المستقلة ترصد تصاعد نشاط فروع "داعش" في أفغانستان لجعله منطلقا للتوسع صوب أراضي دول الرابطة.

وذكر بورتنيكوف أن الأمن الفدرالي الروسي وبالتعاون مع أجهزة المخابرات في أذربيجان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان قد فكك 13 خلية إرهابية دولية واعتقل 138 مطلوبا خلال العام الحالي.

المصدر: وكالات