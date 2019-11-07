الساحة الحمراء تحيي ذكرى عرض العام 1941 العسكري التاريخي

تشهد الساحة الحمراء وسط موسكو عرضا عسكريا إحياء للذكرى الـ78 للمسير التاريخي عام 1941، الذي تزامن مع تقهقر قوات الغزاة بعيدا عن موسكو، حتى دحرها في برلين.

العرض العسكري الأسطوري كما يسميه مؤرخو الحرب العالمية الثانية، أقيم في الساحة الحمراء في الـ7 من نوفمبر 1941 أثناء معركة موسكو ضد جيوش هتلر، وإحياء للذكرى الـ24 لثورة أكتوبر الاشتراكية.

وشارك في العرض التاريخي أكثر من 28 ألف عسكري تابعوا مسيرهم مباشرة إلى الجبهة التي كان خطها الأول على بعد 30 كيلومترا عن المدينة.

المصدر: RT