الهند تعتزم تطوير التعاون العسكري مع روسيا رغم الضغط الأمريكي

أعلنت الحكومة الروسية أن وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، أكد خلال زيارته لموسكو عزم الهند تطوير التعاون العسكري التقني مع روسيا رغم الضغط الأمريكي.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة الروسية في أعقاب لقاء يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، مع الوزير الهندي، اليوم الأربعاء، أن "راجناث سينغ أكد أن الهند تعتزم مواصلة تطوير التعاون العسكري التقني مع روسيا وتعزيز الصلات بين مجمعي الصناعات العسكرية للبلدين".

وأضاف البيان أن الوزير الهندي "أكد أن الهند لا تنوي الانحراف عن هذا الطريق على الرغم من الضغط من الولايات المتحدة".

وأشار البيان إلى أن العمل جار بين روسيا والهند على تنسيق برنامج التعاون العسكري التقني حتى عام 2030.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن البلدين يعملان بنجاح على تنفيذ الخطط المشتركة للتعاون في هذا المجال، وخاصة في ما يخص توريدات أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي إلى الهند.

وقبل ذلك، التقى وزير الدفاع الهندي نظيره الروسي سيرغي شويغو. وترأس الوزيران اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون العسكري والعسكري التقني، الذي تم خلاله التوقيع على بروتوكول يحدد آفاق علاقات موسكو ونيودلهي في المجال العسكري.

يذكر أن روسيا والهند وقعتا في أكتوبر 2018 عقدا لتوريد أنظمة صواريخ "إس-400" الروسية إلى الهند بقيمة 5 مليارات دولار. ومن المتوقع أن تبدأ التوريدات بعد عام 2020.

المصدر: وكالات