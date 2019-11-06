مصدر أمني روسي: توقيف مشتبه بتورطه في اغتيال رئيس المركز الإنغوشي لمحاربة التطرف

أوقفت أجهزة الأمن في موسكو، اليوم الأربعاء، رجلا يشتبه بضلوعه في اغتيال رئيس مركز محاربة التطرف في جمهورية إنغوشيا، إبراهيم إلجاركييف، حسبما أورد مصدر أمني.

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وفي تصريح صحفي، قال المصدر إن الموقوف "يمكن أن يكون ضالعا في اغتيال إلجاركييف وأخيه، والتحقق منه جار في الوقت الحالي".

وأضاف المصدر أن عددا من الأشخاص جرى توقيفهم سابقا في إطار التحقيقات في القضية نفسها، "لكن تورطهم فيها لم يتم تأكيده".

وتابع أن مشتبها به آخر لا يزال مطلوبا وربما يختبئ في إنغوشيا.

وقتل إبراهيم إلجاركييف وأخوه المقيم في موسكو، في 2 نوفمبر. وبحسب مكتب التحقيقات الروسي فقد أطلق القاتل ما لا يقل عن 10 طلقات نارية عليهما، فيما ذكر مصدر في الأجهزة الأمنية أنه "أجهز على ضحيتيه بإطلاق رصاصتين في رأسيهما".

ويعتقد المحققون أن عملية الاغتيال تم التخطيط لها بعناية وتحمل أدلة على أنها مأجورة. أما الفرضية الرئيسة فتقول إن الجريمة على صلة بأداء إلجاركييف واجباته الوظائفية. وأعلن ثلاثة أشخاص "مطلوبين قضائيا" في إطار القضية. وتولت قيادة مكتب التحقيقات الفدرالي الروسي الإشراف على كشف ملابسات الجريمة.

المصدر: تاس