رئيس البرلمان المصري يعلق على دعوات رحيل السيسي

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبدالعال، إن "الحرية مكفولة بنص الدستور، لكنها ليست طليقة كغيرها من الحقوق، وليس معنى ذلك أن يكون للإنسان الحق في التحدث في كل شيء بلا حدود".

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وأوضح عبد العال أن "التعديلات الدستورية نبعت من هذه القاعة (مجلس النواب) والجميع تكلم في حوار مجتمعي، كل الذين كان لهم رأي مخالف، وقد يكون متطرف، جاؤوا هنا في قاعة الشورى وأدلوا بحديثهم أمام الجميع والصحافة نشرت ذلك، ووافق المجلس نداء بالاسم، وبالتالي تم التصويت عليها من قبل المواطنين أمام كل المراقبين في الداخل والخارج".

وأضاف رئيس المجلس أن "من يشكك في هذا الاستفتاء وهذه التعديلات الدستورية وفي شرعية المسؤولين ومن يتناول هذا الوطن بالسلب أو القيادة السياسية، فلا مكان له في مصر عموما، فعليه أن يذهب إلى بلد آخر"، وتابع: "إحنا مكلفين طبقا للدستور بحماية الوطن وحماية شعبه، بالتالي فيه خطوط حمراء، فالوطن خط أحمر والقيادة السياسية خط أحمر والجيش والشرطة خط أحمر".

جاء ذلك على خلفية إذاعة فيديو للنائب أحمد طنطاوي عضو تكتل "25-30"، هاجم فيها بعض السياسات الاقتصادية والاستفتاء على التعديلات الدستورية.

المصدر: المصري اليوم