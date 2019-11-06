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مجلس الاتحاد الروسي يوافق على استقالة السيناتور ذي الأصول السورية زياد سبسبي

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مجلس الاتحاد الروسي يوافق على استقالة السيناتور ذي الأصول السورية زياد سبسبي
Sputnik Said Tsarnaev
عضو مجلس الاتحاد الروسي من جمهورية الشيشان زياد سبسبي
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أنهى مجلس الاتحاد الروسي قبل الموعد المحدد صلاحيات السيناتور من الجمعية التشريعية لجمهورية الشيشان، زياد سبسبي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن رئيس اللجنة التنظيمية لمجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ)، فياتشيسلاف تيمتشينكو، أمس الثلاثاء، أن زياد سبسبي طلب إنهاء صلاحياته، دون تفسير أسباب قراره هذا.

من جهتها أفادت رئيسة مجلس الاتحاد، فالينتينا ماتفيينكو، في جلسة المجلس، اليوم الأربعاء، بإجرائها لقاء مع سبسبي أمس الثلاثاء.

وقالت: "التقيت معه أمس، إنه اتخذ هذا القرار بنفسه"، مشيرة أن زياد سبسبي كان سيناتورا نشيطا للغاية.

وكان زياد سبسبي عضوا في مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي) عن جمهورية الشيشان منذ عام 2008.

المصدر: نوفوستي

 

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