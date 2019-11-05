السيناتور الروسي عن الشيشان زياد سبسبي يقدم استقالته

قدم السيناتور الروسي عن جمهورية الشيشان، زياد سبسبي، استقالته من منصبه قبل انقضاء مدة صلاحياته، حسبما أورد مسؤول بمجلس الاتحاد الروسي، اليوم الثلاثاء.

وفي تصريح صحفي، قال فياتشيسلاف تيمتشينكو، رئيس لجنة القواعد وتنظيم النشاطات البرلمانية لدى مجلس الاتحاد، إن "السيناتور سبسبي تقدم بطلب شخصي حول إنهاء صلاحياته بشكل مبكر"، دون ذكر أسباب هذا القرار.

ويعد زياد سبسبي، وهو سياسي روسي من أصول سورية، عضوا بمجلس الاتحاد الروسي عن جمهورية الشيشان منذ 26 نوفمبر 2008، كما أنه يشغل، منذ نوفمبر 2009، منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد. وتنتهي صلاحياته كسيناتور في سبتمبر 2021.

المصدر: تاس