نشرت مؤسسة الطاقة الذرية الروسية "روس آتوم" وثيقة فريدة عن تاريخ القطاع النووي الوطني الذي سيتم الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيسه في أغسطس 2020.

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وكان حجر الأساس لبناء مجمعات صناعية سوفيتية لإنتاج البلوتونيوم واليورانيوم المستخدم في إنتاج الأسلحة النووية، قد وضع أواخر أربعينيات القرن الماضي، بهدف تعزيز الترسانة النووية في الاتحاد السوفيتي لمجابهة الترسانة الأمريكية.

والوثيقة التي يدور حولها الحديث عبارة عن مذكرة من بوريس فانيكوف، رئيس المديرية الرئيسة الأولى التابعة لمجلس الاتحاد الروسي، وحملت مقترحات لبناء مشاريع جديدة خاصة بإنتاج المواد الانشطارية للقنابل النووية.

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ووجهت هذه المذكرة المصنفة "سري للغاية" في يونيو 1948، إلى لافرينتي بيريا، رئيس اللجنة الخاصة التابعة لمجلس الوزراء والتي شكّلت لإدارة المشروع النووي السوفيتي.

وتكشف هذه المذكرة أن الاتحاد السوفيتي سيعاني بحلول عام 1951 من نقص في اليورانيوم الطبيعي، المادة الخام الضرورية لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة النووية، فيما لم يكن يوجد في الاتحاد السوفيتي بحلول صيف عام 1948 سوى منشأة واحدة متخصصة في هذا الأمر.

وقدم صاحب المذكرة مقترحا بشأن إقامة منشأة للبلوتونيوم في منطقة براتسك، ومجمع لتخصيب اليورانيوم في منطقة تومسك، وتمت مناقشة المقترحات في اجتماع للجنة الخاصة برئاسة بيريا في 19 يونيو 1948، حيث أقرت ونفذ ما جاء فيها.

المصدر: نوفوستي