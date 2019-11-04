هبوط اضطراري لطائرة ركاب قادمة من ألمانيا في مطار موسكو

نفذت طائرة ركاب من طراز "بوينغ-737" قادمة من ألمانيا، اليوم الاثنين، عملية هبوط اضطراري في موسكو بعد أن تعرضت لخلل في النظام الهيدروليكي.

وأكدت مصادر نقلا عن المصالح المعنية أن الطائرة هبطت بسلامة في مطار شيريميتييفو في الساعة 17:12 بتوقيت موسكو، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

وأوضحت المصادر أن الطائرة كانت قادمة من مدينة فرانكفورت الألمانية وتقل على متنها 154 شخصا.

المصدر: وكالات