هبوط اضطراري ناجح لطائرة ركاب روسية بعد تعطل أحد محركيها

نفذت طائرة ركاب روسية من طراز "Superjet-100"، على متنها 86 شخصا، عملية هبوط اضطراري ناجحة في مطار تومين بعد تعطل أحد محركاتها.

وأفادت مصادر مطلعة في قطاع الطيران بأن الطائرة هبطت بسلام، وتم استقابلها في مدرج المطار من قبل عناصر في خدمة الطوارئ المحلية، مشددة على أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

وقالت شركة "يامال"، التي تملك الطائرة، إن سبب الحادث تمثل بارتطام طائر بالمحرك الأيسر للطائرة.

وسبق أن ذكرت مصادر مطلعة عدة، في حديث لوكالات روسية، أن الطائرة تقل 80 راكبا إضافة إلى طاقم من 6 أفراد، وهي تابعة لشركة "يامال" وانطلقت اليوم من تومين إلى مدينة سان بطرسبورغ، مشيرة إلى أن أحد محركاتها تعطل خلال التحليق بعد مرور وقت وجيز من الإقلاع.

وبينت المصادر أن الطائرة كانت تحلق على مدار ساعة تقريبا في مسار دائري فوق تومين على ارتفاع 800 متر للتخلص من الوقود الموجود في خزاناتها، بينما كان الطاقم يستعد لتنفيذ عملية هبوط اضطراري في مطار المدينة.

وأكدت مصلحة الطوارئ في مدينة تومين "وقوع خلل فني على متن الطائرة"، بينما ذكرت شركة الطيران، التي تملك الطائرة، أن الخلل طال المحرك الأيسر.

المصدر: وكالات روسية