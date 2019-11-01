 
مباشر
عاجل
مصادر: هبوط اضطراري ناجح لطائرة ركاب روسية في مطار تومين بعد تعطل محركها

تعطل محرك طائرة ركاب روسية فوق مدينة تومين والاستعداد لهبوط اضطراري

أخبار روسيا

تعطل محرك طائرة ركاب روسية فوق مدينة تومين والاستعداد لهبوط اضطراري
Sputnik Владимир Астапкович
طائرة ركاب روسية من طراز "Superjet-100"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mnat

أفادت مصادر مطلعة بتعطل محرك في طائرة ركاب روسية من طراز "Superjet-100" فوق مدينة تومين، مشيرا إلى أن طاقم الرحلة يستعد لتنفيذ هبوط اضطراري.

وأوضحت المصادر، في حديث لوكالات روسية، أن الطائرة تقل 80 راكبا إضافة إلى طاقم من 6 أفراد، وهي تابعة لشركة "يامال" وانطلقت اليوم من تومين إلى مدينة سان بطرسبورغ، مشيرة إلى أن أحد محركاتها تعطل خلال التحليق بعد مرور وقت وجيز من الإقلاع.

وبينت المصادر أن الطائرة تحلق حاليا في مسار دائري فوق مدينة تومين على ارتفاع 800 متر للتخلص من الوقود الموجود في خزاناتها، بينما يستعد الطاقم لتنفيذ عملية هبوط اضطراري في مطار المدينة.

وأكدت مصلحة الطوارئ في مدينة تومين "وقوع خلل فني على متن الطائرة"، بينما ذكرت شركة الطيران، التي تملك الطائرة، أن الخلل طال المحرك الأيسر.

المصدر: وكالات روسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لأول مرة في تاريخها.. مباراة للمصارعة النسائية في السعودية