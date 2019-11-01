تعطل محرك طائرة ركاب روسية فوق مدينة تومين والاستعداد لهبوط اضطراري

أفادت مصادر مطلعة بتعطل محرك في طائرة ركاب روسية من طراز "Superjet-100" فوق مدينة تومين، مشيرا إلى أن طاقم الرحلة يستعد لتنفيذ هبوط اضطراري.

وأوضحت المصادر، في حديث لوكالات روسية، أن الطائرة تقل 80 راكبا إضافة إلى طاقم من 6 أفراد، وهي تابعة لشركة "يامال" وانطلقت اليوم من تومين إلى مدينة سان بطرسبورغ، مشيرة إلى أن أحد محركاتها تعطل خلال التحليق بعد مرور وقت وجيز من الإقلاع.

وبينت المصادر أن الطائرة تحلق حاليا في مسار دائري فوق مدينة تومين على ارتفاع 800 متر للتخلص من الوقود الموجود في خزاناتها، بينما يستعد الطاقم لتنفيذ عملية هبوط اضطراري في مطار المدينة.

وأكدت مصلحة الطوارئ في مدينة تومين "وقوع خلل فني على متن الطائرة"، بينما ذكرت شركة الطيران، التي تملك الطائرة، أن الخلل طال المحرك الأيسر.

المصدر: وكالات روسية