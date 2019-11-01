روسيا تسلم تركيا جميع مكونات منظومة "إس-400" الصاروخية قبل الموعد المحدد

أعلن المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، ألكسندر ميخييف، اليوم الجمعة، أن روسيا سلمت جميع مكونات منظومة الدفاع الجوي "إس-400" إلى تركيا، قبل الموعد المحدد.

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ونقل المكتب الصحفي للشركة عن ميخييف قوله إن "شركة "روس أوبورون إكسبورت" واصلت في عام 2019 "تعزيز صورتها كشريك موثوق، وهي شركة ديناميكية ومرنة، وعلى استعداد لممارسة الأعمال التجارية بكفاءة حتى في ظل الضغوطات القوية من المنافسين. ونحن ننفذ بنجاح الأليات المالية التي تجعل تعاوننا مع الشركاء مستقلا عن العوامل الخارجية السلبية. إنها تؤتي بثمارها. وعلى الرغم من العقوبات، قمنا بتسليم جميع مكونات منظومة "إس-400" إلى تركيا قبل الموعد المحدد، وأنشأنا وافتتحنا أول مشروع مشترك في العالم لإنتاج كلاشنكوف من فئة الـ200 في الهند".

وتسببت عمليات توريد هذه الأنظمة إلى تركيا التي بدأت في يوليو الماضي بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، حيث طالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل شراء منظومات "باتريوت" الأمريكية، ومهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات الأمريكية من طراز "أف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.

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وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن أن المكونات الأخيرة لنظام الدفاع الصاروخي سيتم تسلمها من روسيا حسب الخطة في نوفمبر - ديسمبر، وسيتم تشغيل "إس-400" بشكل كامل في نيسان/ أبريل 2020.

ووقعت تركيا وروسيا صفقة حول توريد أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية لتركيا في أبريل عام 2017. وأصبحت هذه الصفقة أكبر صفقة سلاح بين موسكو ودولة عضو في حلف الناتو.

وقامت روسيا بتوريد 4 وحدات من أنظمة إس-400" لتركيا بمبلغ نحو 2,5 مليار دولار.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الخميس، أن أنظمة "إس-400" ستكون جاهزة للاستخدام بحلول الربيع المقبل.

المصدر: سبوتنيك + نوفوستي