"روسكونغرس" الجهة المنظمة لقمة روسيا إفريقيا تعرض نتائج القمة

نظمت مؤسسة "روسكونغرس" بمشاركة شركتي "مركز التصدير الروسي" وأفريكسيمبنك Afreximbank القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي، الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الإفريقية الروسية.

كانت تلك القمة والمنتدى الاقتصادي من الضخامة بحيث استعدت لها "روسكونغرس" بحجز حوالي 9100 غرفة في 30 فندقا وسط مدينة سوتشي، بالإضافة إلى 900 مركبة، في الوقت الذي وفر فيه مطار سوتشي الدولي حوالي 700 إقلاع وهبوط، بقدرة استيعابية تبلغ 2500 شخص في الساعة.

إقرأ المزيد

لقد حظيت القمة والمنتدى اللذان عقدا يومي 23-24 أكتوبر الجاري في مدينة سوتشي، تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتطور"، بحضور فاق جميع التوقعات، حيث حضر المنتدى أكثر من 6000 مشارك وممثل إعلامي من روسيا و104 دولة أخرى، من بينهم ممثلون رسميون لجميع البلدان الإفريقية (54 دولة)، 45 رئيس دولة، و8 رؤساء منظمات إقليمية في إفريقيا، و109 وزير خارجية، وذلك علاوة على الحضور الرسمي من روسيا، حيث حضر نائب رئيس الوزراء و11 وزيرا روسيا، و1100 ممثل عن أوساط الأعمال الأجنبية و1400 عن الروسية، وأكثر من 1900 ممثل عن الوفود الأجنبية، وأكثر من 300 عن الروسية.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في افتتاح القمة أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا قد زاد بأكثر من الضعف، وتجاوز 20 مليار دولار، من بينها 7.7 مليار (40%) مع مصر، بينما يوجد في إفريقيا الكثير من الآفاق الواعدة للتنمية والمشاريع الضخمة، والشركاء المحتملين. بينما أشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والذي شارك نظيره الروسي في رئاسة القمة، إلى الدور الروسي البارز في تعزيز التعاون مع إفريقيا، واعتبر المنتدى الاقتصادي منصة هامة لإظهار الفرص، وتطوير الاستثمار والتجارة بين الشعب الروسي وشعوب إفريقيا، ما سيعزز العلاقات بين الطرفين.

كما اعتمد المشاركون في نهاية القمة إعلانا ختاميا حدد الأهداف والغايات اللازمة لمواصلة تطوير التعاون الروسي الإفريقي بجميع أبعاده: السياسية والأمنية والاقتصادية وفي المجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية. كما أعلن المشاركون عن عزمهم "إنشاء منتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا وتعيينه باعتباره الهيئة العليا للقمة الروسية – الإفريقية التي ستعقد كل ثلاث سنوات". على أن تجرى بين هذه القمم مشاورات على مستوى وزارات الخارجية لروسيا والدول الإفريقية ممثلين في الدول الرؤساء الحاليين والسابقين والمستقبليين للاتحاد الإفريقي، وذلك بغرض الارتقاء بنوعية التعاون بين روسيا وإفريقيا إلى مستوى نوعي جديد يليق بتحديات القرن الحادي والعشرين، حيث يتزايد تبادل المنتجات التكنولوجية والتجارة العالمية خاصة في مجالات المعرفة والكفاءات.

كما ستعقد الجلسة الروسية – الإفريقية في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بشكل دائم، وستواصل مؤسسة "روسكونغرس" عملها على المسار الإفريقي حتى المنتدى التالي.

من جانبها أعربت الوفود الإفريقية الرسمية من البلدان الإفريقية وممثلي قطاع الأعمال عن اهتمامهم البالغ بمواصلة تطوير وتعميق وتكثيف التعاون الروسي الإفريقي، وتم تحديد مجالات التعاون الاقتصادي ذات الأولوية، التي يمكن أن تحقق نتائج ملموسة في السنوات القادمة: الطاقة (بما فيها المتجددة)، تطوير البنية التحتية (بخاصة بناء السكك الحديدية والإسكان)، التعدين الحديث باستخدام التكنولوجيا المتقدمة ومعالجة المعادن، الزراعة، التكنولوجيا الرقمية، الاستكشاف، الطب، العلوم، التعليم.

وقد وقعت خلال القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي 92 وثيقة من الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم، ووصل المبلغ الإجمالي للوثائق الموقعة، التي لا تعد سرا تجاريا، تريليون روبل تقريبا (15.6 مليار دولار أمريكي).

كذلك نظمت مؤسسة "روسكونغرس" معرضا يضم قطاعات مختلفة للاقتصاد الروسي: الزراعة والهندسة الثقيلة والخفيفة والمعدات العسكرية والمدنية وغيرها. كما نظم مركز التصدير الروسي معرضا كبيرا قدمت من خلاله شركة "روس آتوم" مصادر الطاقة المتجددة، كما قدمت شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية المساهمة آخر التطورات الحديثة في مجال نقل الركاب، وحافلات السكك الحديدية، وقطارات مترو الأنفاق، والعربات ذاتية الجر، كما تم تركيب منطقة للواقع الافتراضي على منصة، تمكن كل زائريها من القيام برحلة إلى عربة الركاب المستقبلية.

وقدمت مؤسسة "روسكونغرس" بالتعاون مع شركة "غاز بروم" المساهمة المفتوحة معرضا للابتكارات سمي بـ "منطقة الابتكار"، قمت من خلاله 14 شركة روسية عالية التقنية مشاريعها، بما في ذلك أنظمة الإمداد بمياه الشرب، والأسمدة البيولوجية، ومزودو خدمات الإنترنت، والتطبيب عن بعد، وغيرها.

كذلك شارك في تنظيم القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي 650 متطوعا يتحدثون الإنجليزية والفرنسية والعربية والبرتغالية والإسبانية.

في الوقت نفسه تواصل خدمة "ملخص" Summary المعنية بنظام المعلومات والتحليلات الخاص بمؤسسة "روسكونغرس"، وهي عبارة عن منتج إعلامي لمؤسسة "روسكونغرس" ووكالة أنباء "تاس"، تطورها، بغرض الحصول على ملخصات تحليلية موجزة للنقاشات مع وصف للاستنتاجات والمشاكل والحلول التي نوقشت. حتى الآن تم إعداد 34 ملخصا تحليليا موجزا عقب المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي، وسوف تتوفر نشرة خاصة "روسكونغرس إنسايدر" بشأن نتائج المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي على الموقع الرسمي للحدث، وعلى الموقع الإلكتروني لنظام المعلومات والتحليل الخاص بمؤسسة "روسكونغرس".

إقرأ المزيد

يذكر أن مؤسسة "روسكونغرس" تأسست عام 2007، لتعزيز تنمية الإمكانات الاقتصادية والمصالح الوطنية وصورة روسيا في الخارج. وتقوم المؤسسة بدراسة وتحليل وتشكيل وتغطية القضايا المتعلقة بجداول الأعمال الاقتصادية الروسية والعالمية. كما توفر الإدارة والمساعدة على ترويج مشاريع الأعمال وجذب الاستثمار وتعزز تطوير المشاريع الاجتماعية والمشاريع الخيرية.

وتجمع فعاليات المؤسسة مشاركين من 208 دولة ومنطقة، ويعمل بمواقع "روسكونغرس" أكثر من 15 ألف ممثل إعلامي سنويا، ويشارك معها أكثر من 2500 خبير في روسيا والخارج، في أعمال تحليلية ومتخصصة. وتتفاعل مع شركاء اقتصاديين أجانب ورابطات صناعيين ورجال أعمال وجمعيات مالية وتجارية في 107 حول العالم.

المصدر: RT