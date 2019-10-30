بوتين يبحث مع رؤساء كنائس الشرق الأوسط حماية المسيحيين وكنائسهم

كشف الكرملين عن لقاء مقرر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء كنائس الشرق الأوسط، سيعقد في العاصمة الهنغارية اليوم لبحث سبل حماية المسيحيين ووجودهم في المنطقة.

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وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم للصحفيين، أن الرئيس بوتين سيلتقي رؤساء الكنائس المسيحية في الشرق الأوسط خلال زيارة خاطفة إلى بودابست اليوم الأربعاء.

وأوضح أنه تم تنظيم هذا الاجتماع في بودابست بمسعى من رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، وقال:

"روسيا تفعل الكثير لحماية الكنائس المسيحية في الشرق الأوسط... لقد فعلت الكثير من أجل هذا في سوريا أيضا. سيكون هذا الاجتماع مثيرا للاهتمام" في اتجاه حماية المسيحيين والكنيسة المسيحية في الشرق الأوسط.

وذكر أيضا أن بوتين سيعرج على مقر الاتحاد الدولي للجودو في بودابست، وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، سيتوجه إلى مدينة كالينينغراد الروسية، حيث لديه برنامج عمل مكثف حول الشؤون الداخلية هناك غدا الخميس.

المصدر: "إنترفاكس"