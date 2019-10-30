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روسيا تؤيد تعزيز تبادل المعلومات مع الإنتربول والناتو في مكافحة الإرهاب

أخبار روسيا

روسيا تؤيد تعزيز تبادل المعلومات مع الإنتربول والناتو في مكافحة الإرهاب
Sputnik Максим Блинов
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أيدت روسيا زيادة تبادل المعلومات مع الإنتربول، والتعاون مع الهيئات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة حلف شمال الأطلسي في الحرب على الإرهاب.

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وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، أنه استنادا إلى تهديد الإرهاب، تلمس موسكو ضرورة في تحسين تبادل المعلومات.

وقال بانكين اليوم في المؤتمر الدولي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "نعتبر أنه من المناسب زيادة استخدام قدرات بنك البيانات الدولي التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، فضلا عن موارد المعلومات الخاصة بالهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شانغهاي للتعاون، ومركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة والمنظمات المتخصصة الأخرى. نحن لا نعارض إمكانية زيادة تبادل المعلومات مع الإنتربول، وكذلك مع الهيئات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة حلف شمال الأطلسي".

المصدر: "نوفوستي"

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