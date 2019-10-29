أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن روسيا ستتخذ إجراءات ردا على طرد بلغاريا لدبلوماسي روسي اتهمته بالتجسس.

وقال غروشكو تعليقا على الموضوع، اليوم الثلاثاء: "بالطبع سننظر في إجراءات للرد، كما هو متبع بالعلاقات الدبلوماسية".

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وكانت بلغاريا قد أعلنت دبلوماسيا روسيا شخصية غير مرغوب فيها، وأمهلته 24 ساعة لمغادرة البلاد.

وأعلنت النيابة العامة البلغارية أمس الاثنين عن فتح قضية جنائية ضد الدبلوماسي بتهمة التجسس، ولكن تم تعليق التحقيقات معه لأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية.

المصدر: تاس