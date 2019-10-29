طائرة الركاب "سوبرجيت – 100" الروسية تصطدم بطائر

اصطدمت طائرة الركاب "سوبرجيت – 100" الروسية الصنع والتابعة لشركة الطيران "يامال" بطائر أثناء هبوطها في مطار أورينغوي بسيبيريا.

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وقال ناطق باسم الشركة اصطدم رادار الأرصاد الجوية للطائرة القادمة من مطار دوموديدوفو في موسكو بطائر حين حطت عجلاتها على مدرج مطار مدينة أورينغوي بغرب سيبيريا.

وكان على متنها 73 راكبا و3 من أفراد طاقمها ولم يصب أحد منهم لأذى.

فيما قال الناطق إن لجنة خاصة تشكلت للتحقيق في ملابسات الحادث. أما الطائرة فلن تقلع برحلات جوية حتى تعلن اللجنة عن نتائج عملها.

ويذكر أن روسيا ومصر قد بدأتا محادثات بشأن توريد 15 طائرة ركاب من طراز "سوبرجيت – 100" إلى مصر، وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية، حسبما أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسية دينيس منتوروف.

المصدر: نوفوستي