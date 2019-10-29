 
مباشر

طائرة الركاب "سوبرجيت – 100" الروسية تصطدم بطائر

أخبار روسيا

طائرة الركاب
Sputnik Mikhail Voskresensky
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mmht

اصطدمت طائرة الركاب "سوبرجيت – 100" الروسية الصنع والتابعة لشركة الطيران "يامال" بطائر أثناء هبوطها في مطار أورينغوي بسيبيريا.

إقرأ المزيد
طائر يستنزف ميزانية علماء يتتبعونه بسبب رسائل قادمة من إيران!
طائر يستنزف ميزانية علماء يتتبعونه بسبب رسائل قادمة من إيران!

وقال ناطق باسم الشركة اصطدم رادار الأرصاد الجوية للطائرة القادمة من مطار دوموديدوفو في موسكو بطائر حين حطت عجلاتها على مدرج مطار مدينة أورينغوي بغرب سيبيريا.

وكان على متنها 73 راكبا و3 من أفراد طاقمها ولم يصب أحد منهم لأذى.

فيما قال الناطق إن لجنة خاصة تشكلت للتحقيق في ملابسات الحادث. أما الطائرة فلن تقلع برحلات جوية حتى تعلن اللجنة عن نتائج عملها.

ويذكر أن روسيا ومصر قد بدأتا محادثات بشأن توريد 15 طائرة ركاب من طراز "سوبرجيت – 100" إلى مصر، وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية، حسبما أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسية دينيس منتوروف.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موسيقى ورقص وقبلات.. موسم الرياض الفني يثير الجدل