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بيسكوف: بوتين كان يقدر دائما رأي بريماكوف في الشؤون الداخلية والخارجية

أخبار روسيا

بيسكوف: بوتين كان يقدر دائما رأي بريماكوف في الشؤون الداخلية والخارجية
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، كان يستمع دائما، لرأي السياسي الراحل يفغيني بريماكوف في الشؤون الداخلية والخارجية.

وأكد بيسكوف، أن بوتين يقدر عاليا، خدمات بريماكوف للوطن.

وقال ممثل الكرملين: "كانت هناك معرفة جيدة بين بوتين وبريماكوف، لقد استمع بوتين دائما إلى وجهة نظره ورأيه في الشؤون الدولية، وفي الشؤون الداخلية. وكان يقدر عاليا الخدمات التي قدمها بريماكوف لبلادنا، والتي يصعب تقديرها ".

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يفغيني بريماكوف، رجل دولة سوفيتي وروسي كبير، من مواليد 1929. مارس العمل الصحفي والسياسي والأكاديمي، وشغل منصب وزير خارجية روسيا في فترة 1996-1998. وتولى رئاسة الحكومة الروسية في فترة 1998-1999.

المصدر: نوفوستي

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